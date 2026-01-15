Ucraina Cremlino | Siamo d' accordo con Trump è Zelensky a ostacolare la pace
Il Cremlino ha dichiarato di condividere la posizione di Donald Trump, secondo cui l’Ucraina, e non la Russia, sarebbe l’ostacolo principale al processo di pace. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle negoziazioni in corso tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina, evidenziando le diverse interpretazioni sulle responsabilità e le possibili soluzioni per una risoluzione duratura.
Il Cremlino concorda con il presidente Usa Donald Trump, che in un’intervista a Reuters aveva dichiarato che è l’Ucraina e non la Russia a ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. “Su questo punto siamo pienamente d’accordo. È proprio così. Il presidente Putin e la parte russa mantengono la loro apertura “, ha dichiarato Peskov. “La posizione della parte russa è ben nota sia ai negoziatori americani che al presidente Trump. È ben nota anche a Kiev e alla leadership del regime di Kiev “, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Putin: «Le relazioni con l'Italia e gli altri europei lasciano a desiderare. Diplomazia sostituita da azioni unilaterali pericolose». Macron: «Siamo a portata di tiro della Russia, riarmiamoci»; Tensione nel Mar Nero, colpite navi del grano ucraine e petroliere russe - Kiev: “Un morto e un ferito in un raid delle truppe russe nel Donetsk”; Guerra Ucraina, Trump, i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina; L’omelia di Putin per il Natale ortodosso: “In Ucraina i soldati combattono per una missione sacra”.
Il Cremlino usa la cattura di Maduro e il sequestro della petroliera per non dare risposte serie sulla proposta di pace in Ucraina. Sfrutta l'ossessione di Trump sul petrolio venezuelano - Micol Flammini facebook
Il Cremlino: «Le forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi». Nuovi attacchi su Kherson x.com
