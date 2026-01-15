Il Cremlino ha dichiarato di condividere la posizione di Donald Trump, secondo cui l’Ucraina, e non la Russia, sarebbe l’ostacolo principale al processo di pace. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle negoziazioni in corso tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina, evidenziando le diverse interpretazioni sulle responsabilità e le possibili soluzioni per una risoluzione duratura.

Il Cremlino concorda con il presidente Usa Donald Trump, che in un’intervista a Reuters aveva dichiarato che è l’Ucraina e non la Russia a ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. “Su questo punto siamo pienamente d’accordo. È proprio così. Il presidente Putin e la parte russa mantengono la loro apertura “, ha dichiarato Peskov. “La posizione della parte russa è ben nota sia ai negoziatori americani che al presidente Trump. È ben nota anche a Kiev e alla leadership del regime di Kiev “, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

