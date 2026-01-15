Carlo Calenda invita Crosetto a riflettere sulla scelta dei leader europei, sottolineando l’importanza di figure all’altezza delle sfide storiche. Secondo Calenda, non basta seguire le opinioni pubbliche, ma servono leader capaci di spiegare e promuovere la necessità di rafforzare la difesa europea. In un momento cruciale per l’Ucraina e la sicurezza del continente, la leadership efficace è fondamentale per affrontare le evoluzioni geopolitiche.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è l'opinione pubblica, il è se ci sono leader all'altezza dell'appuntamento con la storia" che non seguono le opinioni pubbliche ma in grado di "spiegare la necessità storica in questo momento di essere parte del gruppo dei paesi di testa che costruisce la difesa europea. Voi potete continuare a blandire Trump, ma Trump non blandirà voi e a un certo punto avrete la responsabilità morale e politica di non aver fatto ciò che bisognava fare per tenere questo Paese al sicuro e di svolgere il ruolo che gli spetta nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Calenda a Crosetto, 'continuate a blandire Trump, servono leader all'altezza'

Leggi anche: Ucraina, i leader Ue e G7: il piano di Trump è “una base”, ma servono ulteriori passi avanti

Leggi anche: Ucraina, leader Ue (più o meno) uniti su Ucraina, Meloni ribadisce apertura Trump

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

UCRAINA, CALENDA: CONTINUATE A BLANDIRE TRUMP, MA TRUMP NON BLANDIRA' VOI - Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenuto in aula al Senato in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del minis ... 9colonne.it

Ucraina: Calenda a Crosetto, ‘continuate a blandire Trump, servono leader all’altezza’ - "Il problema non è l'opinione pubblica, il è se ci sono leader all'altezza dell'appuntamento con la storia" che non seguono le opinioni pubbliche ma in grado di "spiegare l ... ilsannioquotidiano.it

La Camera approva: continua l’impegno dell’Italia all’Ucraina. Crosetto: “non farlo significa rinunciare alla pace” - L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza su Kiev che, tra le altre cose, impegna il governo “a continuare a sostenere l’Ucraina, in coordinamento con la Nato, l’Unione europea, i ... strettoweb.com