Il ministro della Difesa ucraino, Mychajlo Fedorov, ha annunciato l'intenzione di arruolare altri due milioni di cittadini, rafforzando così la mobilitazione nazionale. Dopo aver incontrato il Presidente, Fedorov ha confermato l'obiettivo di intensificare gli sforzi militari nel quadro della difesa del paese. Questa decisione riflette l'importanza strategica delle risorse umane in un contesto di crescente tensione nella regione.

Mychajlo Fedorov, 34 anni, il neo-ministro ucraino della Difesa, ha fatto un esordio col botto. Ha incontrato il Presidente che gli ha chiesto di incentivare la mobilitazione. E lui ha dichiarato che i centri di reclutamento militare sono alla ricerca di altri 2 milioni di uomini, mentre 200 mila soldati hanno lasciato le loro unità “senza autorizzazione”, ovvero hanno disertato. L’aspetto umano di questa vicenda militare è quello che stravolge. Oggi, di fatto, nessuno è in grado di dire con esattezza quanti abitanti abbia l’Ucraina. La guerra, i rifugiati interni (più di 5 milioni), gli sfollati all’estero (10 milioni da quando è cominciata la guerra), le conquiste territoriali dei russi, la fuga dei giovani da quando i confini sono stati riaperti agli under 22, e la fuga di chi vuole evitare di andare al fronte (un esempio: nel 2025, al solo confine con la Bielorussia, sono stati arrestati 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina: altri due milioni da arruolare

Leggi anche: Berlino pescherà a sorte le leve da arruolare

Leggi anche: Tangentopoli ucraina, Zelensky in trincea: silurati altri due ministri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ucraina, Fedorov: 2 milioni ricercati e diserzioni di massa.

Ucraina: altri due milioni da arruolare - In queste condizioni, trovare altri 2 milioni di uomini validi sembra non solo un’impresa pazzesca ma un incrocio tra stoicismo e incoscienza. msn.com