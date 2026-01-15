Ucciso a Foggia Alessandro Moretti nipote del boss Rocco

A Foggia, Alessandro Moretti, 34 anni e nipote del boss Rocco, è stato vittima di un agguato. Mentre si trovava a bordo di uno scooter, è stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco. L'episodio si inserisce in un contesto di tensione e criminalità nella zona. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Agguato a Foggia dove un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter. La vittima era in via Sant'Antonio a poca distanza dal centro cittadino quando è stato colpito dai proiettili. Trasportato in ospedale è morto poco dopo. Alessandro Moretti era il nipote del boss della Società Foggiana Rocco Moretti.

Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti ... tg24.sky.it

Agguato a Foggia, il nipote del boss Moretti ucciso a colpi di arma da fuoco - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera, 15 gennaio, in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. quotidiano.net

