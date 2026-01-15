Ucciso a Foggia Alessandro Moretti nipote del boss Rocco | il 34enne colpito a morte mentre era in moto

A Foggia, si è verificato un omicidio che ha coinvolto Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del noto boss Rocco Moretti. La vittima è stata colpita mortalmente durante un attentato avvenuto in via Sant'Antonio. L'episodio si inserisce in un contesto di tensione legato alla criminalità locale, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter. Condotto in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto si trova la polizia che sta svolgendo i rilievi ed ha avviato le indagini. La vittima - a quanto si apprende - è il figlio del fratello più piccolo del boss Rocco Moretti, ritenuto un capoclan di notevole spessore criminale. Questo elemento preoccupa gli investigatori perché potrebbe potenzialmente far riesplodere a Foggia una faida tra clan rivali.

