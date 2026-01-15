Uccise la madre e incendiò casa Figlio alla sbarra

David Morganti, 23 anni, è stato rinviato a giudizio dopo l’accusa di aver ucciso la madre, Anna Viliani, 60 anni, il 25 febbraio dello scorso anno. L’episodio si è verificato a Montepiano, dove il ragazzo disabile avrebbe provocato la morte della donna con 50 coltellate e incendiato l’abitazione. Il processo dovrà accertare le responsabilità in un caso che ha suscitato grande attenzione.

E' stato rinviato a giudizio David Morganti, 23 anni, il ragazzo disabile che il 25 febbraio dell'anno scorso uccise la madre, Anna Viliani, 60 anni, con 50 coltellate e dopo dette fuoco alla casa dove vivevano insieme a Montepiano. Il processo si aprirà ad aprile in Corte di Assise. Morganti, assistito dall'avvocato Roberta Roviello, è accusato di omicidio con l'aggravante della crudeltà per il legame di parentela con la vittima. E' stata proprio l'aggravante della crudeltà a impedire, come prevede la legge, alla difesa di chiedere il rito abbreviato. Morganti è stato dichiarato incapace di intendere e volere da una perizia disposta dalla procura stessa.

