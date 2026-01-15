Uccise la madre con 112 coltellate testimonianze choc al processo | la Corte autorizza gli accertamenti psichiatrici per Giosuè Fogliani

Il processo a Giosuè Fogliani, accusato di aver ucciso la madre Caterina Pappalardo con 112 coltellate, entra nella fase centrale. La Corte ha autorizzato gli accertamenti psichiatrici per l’imputato, mentre emergono testimonianze che approfondiscono le circostanze del tragico fatto avvenuto il 14 gennaio 2024 in via Cesare Battisti.

È entrato nella fase centrale il procedimento penale nei confronti di Giosuè Fogliani, imputato per la morte della madre Caterina Pappalardo, avvenuta il 14 gennaio 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia in via Cesare Battisti.Nel corso dell'ultima udienza davanti alla Corte d'assise è.

