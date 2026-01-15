Uccise il 94enne che assisteva badante cingalese condannato a 21 anni

Un badante cingalese è stato condannato a 21 anni di reclusione per l'omicidio volontario di Nicolò Caronia, 94 anni, ex poliziotto in pensione. La sentenza arriva al termine di un procedimento giudiziario che ha accertato la responsabilità dell'uomo nella morte dell’anziano assistito. La vicenda solleva ancora una volta questioni sul rispetto e la tutela delle persone fragili affidate alle cure di assistenti.

L'uomo è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario per la morte di Nicolò Caronia, 94 anni, poliziotto in pensione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

