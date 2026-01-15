Tuttosport – Forse abbiamo vinto per il giorno di riposo Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme
Da sette anni, Pio Esposito rappresenta per noi un punto di riferimento nel mondo del calcio. La collaborazione e la crescita condivisa con lui testimoniano un percorso di impegno e sviluppo professionale, segnando un legame duraturo che continua a rafforzarsi nel tempo. Questa relazione, nata e consolidata nel corso degli anni, sottolinea l’importanza di un rapporto stabile e di un percorso condiviso nel mondo sportivo.
2026-01-15 00:48:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: " Sono 7 anni che conosco Pio Esposito, siamo cresciuti insieme. Conosco tutto di Pio, conosco la famiglia, conosco il percorso, l'ambizione, l'ho fatto capitano sotto età in Primavera. Sono contento per lui e per la squadra perché oggi è stata veramente complicata ". Lo ha dichiarato Cristian Chivu ai microfoni di Dazn dopo il successo per 1-0 contro il Lecce a San Siro nel match valido per il campionato di Serie A. " Me l'aspettavo difficile perché quando spendi tanto come domenica sera e non riesci magari a raggiungere le tue ambizioni, la mancanza di energie si vede.
