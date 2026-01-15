Tutto pronto per la Fòcara di Soleto
È tutto pronto a Soleto per la seconda edizione della Fòcara in onore di Sant'Antonio Abate. Sabato 17 gennaio, alle ore 19:30, la comunità si riunirà nella Zona Artigianale vicino a via Martano per assistere all’accensione della tradizionale Focara, accompagnata da fuochi pirotecnici. Un momento di festa e tradizione che coinvolge il piccolo borgo grico, valorizzando un patrimonio culturale locale.
Torna a Soleto la seconda edizione della FOCARA in onore di Sant'Antonio Abate. Sabato 17 gennaio dalle ore 19:30, la comunità del piccolo borgo grico si ritroverà nella Zona Artigianale nei pressi di via Martano, per ammirare lo spettacolo dell’accensione della Focara con fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
