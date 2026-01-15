Tutti fanno il detox ma aiuta davvero a stare meglio?

Il detox è diventato un argomento molto discusso, ma quanto può essere realmente efficace? Dopo le festività, molte persone sperimentano sensazioni di gonfiore e desiderio di ritrovare leggerezza, mentre la bilancia si fa attendere. In questo testo esploreremo cosa si nasconde dietro il concetto di detox e se può rappresentare una soluzione concreta per migliorare il nostro benessere quotidiano.

Di detox parliamo tutti, diciamocelo. Chi come me dopo le feste non ha avvertito quella fastidiosa sensazione di pancia gonfia accompagnata dalla voglia di sentirsi subito più leggeri? E chi non ha guardato la bilancia sapendo che, prima o poi, il momento di salirci sopra sarebbe arrivato? Ecco, io sono esattamente lì. Perché tutti i miei tentativi di ignorarla o tenerla lontana dalla vista sono miseramente falliti. E nella mia testa, da giorni, continua a risuonare una delle frasi più celebri del Dottor Nowzaradan, della serie TV Vite al limite: «Non voglio ferirti, ma devo essere onesto con te». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

