Tutti a Casalekkio | con il tormentone di Flexxiboy la periferia diventa protagonista
Casalecchio di Reno (Bologna), 14 gennaio 2026 – Con la sola forza della sua simpatia e la ripetizione martellante del nome del territorio in cui vive, ha superato i 13mila follower su TikTok e i 7mila su Instagram. Così Casalekkio, scritto rigorosamente con la doppia k e pronunciato trascinando l’ultima sillaba, è diventato un tormentone tra i giovanissimi e il marchio di fabbrica di Samuel Ogbebor, classe 1994, noto per i suoi video come “flexxiboy”. Il 'Re' di Casalekkio: i video di Samuel Ogbebor Video che, giorno dopo giorno, raccontano scorci di vita quotidiana a Casalecchio in primis, ma anche a Zola Predosa, Crespellano, Bazzano o Bologna: momenti al centro commerciale, soste all’autolavaggio o passeggiate sotto la neve che, tra simpatia e spontaneità, si sono trasformati in un vero e proprio fenomeno virale, dando un tocco di fascino e leggerezza anche alle periferie più anonime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
