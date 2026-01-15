’Tutta colpa di Vasco’ all’Aurelia Antica
Tutta colpa di Vasco porta la musica dal vivo all’Aurelia Antica con la rassegna ’Aurelia Live Music’. Un’iniziativa gratuita che anima il centro commerciale, offrendo eventi pensati per un pubblico di tutte le età. Un’occasione per vivere momenti di musica e divertimento in un contesto accogliente e dedicato alla famiglia.
La musica dal vivo diventa protagonista ad Aurelia Antica con ’ Aurelia Live Music ’, una nuova rassegna che anima il centro commerciale con eventi gratuiti pensati per il pubblico di tutte le età. Domani, a partire dalle 18, l’area ristorazione ospita l’esibizione dal vivo della band ’ Tutta colpa di Vasco ’, con un repertorio interamente dedicato ai grandi successi di Vasco Rossi. "Un’occasione – dicono dalla direzione di Aurelia Antica – per vivere il centro commerciale in una dimensione diversa, fatta di intrattenimento, socialità e condivisione, trasformando uno spazio quotidiano in un luogo di incontro e spettacolo accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La Filarmonica all’Aurelia Antica
Leggi anche: Aurelia Antica. Falaschi, il film delle emozioni
Tutta colpa dei combustibili fossili. Il programma di collaborazione scientifica dell’Unione europea Copernicus, che si occupa di studiare la Terra, ha fatto sapere che il 2025 è stato il terzo anno più caldo da quando sono iniziate le sue rilevazioni (nel 1940), co facebook
Tutta colpa dello smartphone x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.