’Tutta colpa di Vasco’ all’Aurelia Antica

Da lanazione.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta colpa di Vasco porta la musica dal vivo all’Aurelia Antica con la rassegna ’Aurelia Live Music’. Un’iniziativa gratuita che anima il centro commerciale, offrendo eventi pensati per un pubblico di tutte le età. Un’occasione per vivere momenti di musica e divertimento in un contesto accogliente e dedicato alla famiglia.

La musica dal vivo diventa protagonista ad Aurelia Antica con ’ Aurelia Live Music ’, una nuova rassegna che anima il centro commerciale con eventi gratuiti pensati per il pubblico di tutte le età. Domani, a partire dalle 18, l’area ristorazione ospita l’esibizione dal vivo della band ’ Tutta colpa di Vasco ’, con un repertorio interamente dedicato ai grandi successi di Vasco Rossi. "Un’occasione – dicono dalla direzione di Aurelia Antica – per vivere il centro commerciale in una dimensione diversa, fatta di intrattenimento, socialità e condivisione, trasformando uno spazio quotidiano in un luogo di incontro e spettacolo accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217tutta colpa di vasco8217 all8217aurelia antica

© Lanazione.it - ’Tutta colpa di Vasco’ all’Aurelia Antica

Leggi anche: La Filarmonica all’Aurelia Antica

Leggi anche: Aurelia Antica. Falaschi, il film delle emozioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.