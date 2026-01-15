Turkish Airlines flight makes emergency landing in Barcelona after threat

Un volo Turkish Airlines proveniente da Istanbul ha effettuato un atterraggio di emergenza a Barcellona-El Prat a causa di una minaccia non specificata a bordo. L’incidente è stato gestito dalle autorità aeroportuali, che hanno preso le misure del caso per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Al momento, le modalità e le cause della minaccia sono ancora in fase di accertamento.

MADRID, Jan 15 (Reuters) - A Turkish Airlines flight from Istanbul made an emergency landing at Barcelona-El Prat Airport on Thursday after an unspecified threat on board.

