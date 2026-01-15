Turkish Airlines atterraggio di emergenza a Barcellona | Minaccia a bordo

Un volo di Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Barcellona-El Prat a seguito di una presunta minaccia a bordo. La compagnia ha adottato le procedure di sicurezza necessarie, collaborando con le autorità aeroportuali e di polizia per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Le indagini sono in corso per chiarire la natura della minaccia e assicurare un ritorno alla normale operatività.

Un aereo della compagnia turca Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Barcellona -El Prat a causa di “ una minaccia a bordo “. Ne hanno dato notizia i media catalani. Secondo quanto riportato da siti web specializzati come Transit Aeri de Catalunya, si potrebbe essere trattato di una minaccia bomba. L’aereo stava effettuando un volo da Istanbul a Barcellona e aveva capacità per trasportare circa 150 passeggeri. La società spagnola Aena, che gestisce gli scali, ha assicurato su X che ora l’aeroporto di Barcellona “funziona normalmente”. “A causa di una minaccia su un volo, sono stati attivati i protocolli e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

