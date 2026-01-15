Turkish Airlines atterraggio di emergenza a Barcellona | Minaccia a bordo

Un volo di Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Barcellona-El Prat a seguito di una presunta minaccia a bordo. La compagnia ha adottato le procedure di sicurezza necessarie, collaborando con le autorità aeroportuali e di polizia per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Le indagini sono in corso per chiarire la natura della minaccia e assicurare un ritorno alla normale operatività.

Un aereo della compagnia turca Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Barcellona -El Prat a causa di “ una minaccia a bordo “. Ne hanno dato notizia i media catalani. Secondo quanto riportato da siti web specializzati come Transit Aeri de Catalunya, si potrebbe essere trattato di una minaccia bomba. L’aereo stava effettuando un volo da Istanbul a Barcellona e aveva capacità per trasportare circa 150 passeggeri. La società spagnola Aena, che gestisce gli scali, ha assicurato su X che ora l’aeroporto di Barcellona “funziona normalmente”. “A causa di una minaccia su un volo, sono stati attivati i protocolli e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turkish Airlines, atterraggio di emergenza a Barcellona: “Minaccia a bordo” Leggi anche: Guasto al motore dopo il decollo, atterraggio d'emergenza per Boeing della United Airlines Leggi anche: Samsung e Turkish Airlines insieme per rivoluzionare il tracciamento dei bagagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Turkish Airlines, atterraggio di emergenza a Barcellona: “Minaccia a bordo” - Un aereo della compagnia turca Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Barcellona- lapresse.it

Malore sul volo Istanbul-Tunisi: atterraggio d’emergenza a Brindisi, giovane iraniano segnalato come scomparso in Germania - Intorno alle 2:00, il volo TK0658 della Turkish Airlines, partito da Tunisi e diretto a Istanbul, ha dovuto interrompere ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Turkish Airlines Holidays: ripensare il viaggio su scala globale In un momento in cui i viaggi stanno evolvendo e diventando sempre più semplici, Turkish Airlines amplia il proprio ruolo ben oltre il trasporto aereo. Con Turkish Airlines Holidays, la compagnia st facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.