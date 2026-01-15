Tumori | nasce il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica
È stato presentato il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica, un’iniziativa volta a tradurre le evidenze scientifiche in politiche sostenibili. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai pazienti oncologici attraverso l’implementazione di soluzioni digitali innovative, garantendo benefici duraturi per i cittadini europei. La proposta mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti, promuovendo un sistema sanitario più efficace e accessibile.
(Adnkronos) – Tradurre le evidenze scientifiche in politiche strutturali, in grado di generare un impatto duraturo nella cura del cancro a tutto vantaggio dei cittadini europei. E' l'obiettivo del primo 'Manifesto europeo per la salute digitale e l'assistenza oncologica', che è stato presentato il 13 gennaio al convegno internazionale 'Eu Digital Health and Cancer Care: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Prevenzione e salute in Valdarno: un incontro per parlare di registro tumori e nuove sfide della prevenzione oncologica
Leggi anche: Tumori femminili, a Palermo il congresso che mette al centro la donna nella cura oncologica
Tumori: nasce il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica - Tradurre le evidenze scientifiche in politiche strutturali, in grado di generare un impatto duraturo nella cura del cancro a tutto vantaggio dei ... msn.com
Cancro. Nasce il manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica. Dagli specialisti 5 punti per un’agenda condivisa - Promosso dall’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” suggerisce alle Istituzioni Europee interventi mirati per favorire una migliore cura dei pazienti. quotidianosanita.it
Tumori. Nasce la Carta europea a sostegno dell’autonomia degli oncologi - L’obiettivo, spiega Stefano Cascinu degli oncologi italiani, è “difendere la nostra specialità dagi ... quotidianosanita.it
A Napoli nasce la prima rete cardioncologica, presentataci oggi dal dottor Nicola Maurea, direttore della struttura complessa di cardiologia dell'istituto nazionale tumori fondazione Pascale facebook
Prenditi cura di te. La prevenzione nasce da piccoli gesti: mangiare bene, muoversi, ascoltare il proprio corpo, non rimandare i controlli. La tua salute è il bene più prezioso: proteggila ogni giorno. LILT Roma è al tuo fianco per guidarti nelle tue scelte. #prev x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.