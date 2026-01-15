Tumori | nasce il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica

È stato presentato il Manifesto europeo per la salute digitale e l’assistenza oncologica, un’iniziativa volta a tradurre le evidenze scientifiche in politiche sostenibili. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai pazienti oncologici attraverso l’implementazione di soluzioni digitali innovative, garantendo benefici duraturi per i cittadini europei. La proposta mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti, promuovendo un sistema sanitario più efficace e accessibile.

(Adnkronos) – Tradurre le evidenze scientifiche in politiche strutturali, in grado di generare un impatto duraturo nella cura del cancro a tutto vantaggio dei cittadini europei. E' l'obiettivo del primo 'Manifesto europeo per la salute digitale e l'assistenza oncologica', che è stato presentato il 13 gennaio al convegno internazionale 'Eu Digital Health and Cancer Care: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

