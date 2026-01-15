Trump | lunga conversazione con Rodriguez
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito di aver avuto una lunga telefonata con Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela. La conversazione, durata circa 23.20, ha coinvolto temi di attualità e questioni bilaterali tra i due paesi. Questa comunicazione evidenzia l'importanza delle relazioni diplomatiche e delle discussioni ufficiali tra Washington e Caracas.
23.20 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una "lunga telefonata" con la Presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez. E' il 1° contatto noto tra i due leader dall'estromissione di Nicolas Maduro. "Abbiamo avuto un'ottima conversazione oggi e lei è una persona fantastica",ha detto Trump alla stampa nello Studio Ovale."Abbiamo avuto una telefonata, una lunga telefonata. Abbiamo discusso di molte cose e credo che stiamo andando molto d'accordo con il Venezuela.
