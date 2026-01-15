Trump rialza la posta sulla Groenlandia l'esperto | Gli USA vogliono violare il diritto internazionale
L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia torna al centro dell’attenzione, con discussioni su possibili iniziative che potrebbero coinvolgere il diritto internazionale. Secondo il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico, gli USA hanno già stipulato accordi che proteggono i loro interessi nella regione. La situazione solleva questioni sulle dinamiche geopolitiche e sul rispetto delle norme internazionali in aree di grande rilevanza strategica.
Fanpage.i ha intervistato in esclusiva il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico: "Gli Usa hanno già accordi che tutelano i loro interessi. Spingersi oltre metterebbe in crisi la NATO e i rapporti con l’Europa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”
Leggi anche: Tensione Usa-Venezuela, l’esperto: “Guerra alla droga un pretesto, Trump vuole il controllo dell’America Latina”
Trump agita la Groenlandia e mette la Nato sotto ricatto - pagina 2.
Trump rialza la posta sulla Groenlandia, l’esperto: “Gli USA vogliono violare il diritto internazionale” - i ha intervistato in esclusiva il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico: "Gli Usa hanno già accordi che tutelano i loro interessi ... fanpage.it
Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia, convocato l'ambasciatore Usa in Danimarca - Trump, ha nominato Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia. it.euronews.com
Più soldi e soldati per placare Trump. Il piano della Nato per salvare la Groenlandia (e sé stessa) - L'inviato speciale Usa Landry rilegge la storia e parla di appropriazione indebita della Groenlandia da parte della Danimarca. huffingtonpost.it
Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.
Un martedì da leoni in Asia, con il Nikkei che vola, mentre i mercati vendono a mani basse yen e decennale giapponese. Il petrolio rialza la testa dopo i nuovi dazi di Trump facebook
Iran, repressione senza precedenti: Trump alza il tono e Teheran convoca l’ambasciatore italiano #Iran #ProtesteIran #DirittiUmani #Trump #AntonioTajani #Geopolitica x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.