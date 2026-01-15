Trump rialza la posta sulla Groenlandia l'esperto | Gli USA vogliono violare il diritto internazionale

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia torna al centro dell’attenzione, con discussioni su possibili iniziative che potrebbero coinvolgere il diritto internazionale. Secondo il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico, gli USA hanno già stipulato accordi che proteggono i loro interessi nella regione. La situazione solleva questioni sulle dinamiche geopolitiche e sul rispetto delle norme internazionali in aree di grande rilevanza strategica.

Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia, convocato l'ambasciatore Usa in Danimarca - Trump, ha nominato Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia. it.euronews.com

Più soldi e soldati per placare Trump. Il piano della Nato per salvare la Groenlandia (e sé stessa) - L'inviato speciale Usa Landry rilegge la storia e parla di appropriazione indebita della Groenlandia da parte della Danimarca. huffingtonpost.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

