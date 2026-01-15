Trump rialza la posta sulla Groenlandia l’esperto | Gli USA vogliono violare il diritto internazionale

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia ha riacceso il dibattito internazionale, con alcune voci che ipotizzano ambizioni di sfruttamento e possibili violazioni del diritto internazionale. Fanpage.it ha intervistato il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico, che ha sottolineato come gli USA abbiano già accordi per tutelare i propri interessi nella regione, evidenziando la complessità delle dinamiche geopolitiche in gioco.

Fanpage.i ha intervistato in esclusiva il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico: "Gli Usa hanno già accordi che tutelano i loro interessi. Spingersi oltre metterebbe in crisi la NATO e i rapporti con l’Europa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trump rialza la posta sulla Groenlandia, l’esperto: “Gli USA vogliono violare il diritto internazionale” Leggi anche: Insidewar – Gli Usa vogliono la Groenlandia e non c’è alleanza che tenga, secondo Trump Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'ultimo piano di Trump per la Groenlandia: pagare gli abitanti per convincerli a separarsi dalla Danimarca; Groenlandia, l’Ue alza il muro: stop ai dazi finché Trump minaccia - pagina 4; Groenlandia, cosa si è deciso al vertice: Trump minaccia, Francia e Germania inviano soldati sull'isola; Trump agita la Groenlandia e mette la Nato sotto ricatto - pagina 2. Trump rialza la posta sulla Groenlandia, l’esperto: “Gli USA vogliono violare il diritto internazionale” - i ha intervistato in esclusiva il professor Timo Koivurova, esperto di diritto artico: "Gli Usa hanno già accordi che tutelano i loro interessi ... fanpage.it

Contesa sulla Groenlandia - Le ultime notizie sulla questione Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca e Paese NATO, e la contesa aperta con gli Stati Uniti. fanpage.it

Più soldi e soldati per placare Trump. Il piano della Nato per salvare la Groenlandia (e sé stessa) - L'inviato speciale Usa Landry rilegge la storia e parla di appropriazione indebita della Groenlandia da parte della Danimarca. huffingtonpost.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Un martedì da leoni in Asia, con il Nikkei che vola, mentre i mercati vendono a mani basse yen e decennale giapponese. Il petrolio rialza la testa dopo i nuovi dazi di Trump facebook

Il governo Trump alza la tensione: “Immunità all’Ice contro gli attivisti di sinistra” - la Repubblica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.