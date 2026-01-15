Trump | Mosca pronta accordoKiev meno

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Mosca sarebbe disposta a negoziare un accordo per l'Ucraina, mentre Kiev mostrerebbe maggiore riluttanza. In un'intervista alla Reuters, è stato evidenziato come le posizioni dei leadership coinvolti possano influenzare il proseguimento dei negoziati e la stabilità nella regione. Questa dinamica rappresenta un elemento chiave nel contesto attuale del conflitto.

8.24 In un'intervista esclusiva alla Reuters il presidente Usa ha detto che Putin è pronto a fare un accordo sull'Ucraina, ma che Zelensky invece è più restio. "Penso che lui (Putin ndr) sia pronto. Penso che l'Ucraina sia meno pronta", ha detto. Per quale motivo non si è ancora arrivati all'accordo?"Zelensky", la risposta. E perché? "Penso solo che stia avendo difficoltà ad arrivarci". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, per Trump l'intesa è vicina: Kiev spinge per un accordo, ma Mosca frena Leggi anche: Ucraina, Trump: "Ci sono buone possibilità per accordo tra Kiev e Mosca" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump: Mosca pronta a un accordo, Kiev meno. Incontro Trump-Zelensky: il presidente Usa può forzare Mosca a un cessate il fuoco? - Quando Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontreranno a Washington venerdì, discuteranno su come costringere Mosca a negoziare: o il Cremlino accetta di parlare con Zelensky o gli Usa ... it.euronews.com Guerra Ucraina, inviati di Trump presto a Mosca per incontrare Putin. Von der Leyen: adottata proposta sul prestito Ue da 90 miliardi per Kiev - Le autorità ucraine accusano le truppe russe di aver ferito due persone in un raid con sistemi di lancio multiplo di razzi Tornado- leggo.it

Trump: Trump: «Mosca e Kiev più vicine sul Donbass». Zelensky: a gennaio a Washington con leader Ue - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. leggo.it

Putin rifiuta ogni accordo: l'attacco dell'Ucraina mette in crisi il Cremlino

Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner andranno presto a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin nell'ambito dei negoziati per la pace in Ucraina. Lo scrive Bloomberg. ANSA/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN facebook

Trump sfida Putin, gli Usa sequestrano due petroliere. Ira di Mosca: «Azione illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.