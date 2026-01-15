Trump l’Iran il Venezuela Israele e Gaza petrolio il mondo Taiwan l’ultimo elenco di Salvini scatena l’ilarità sui social | Il frullatore applicato alla geopolitica

Un nuovo discorso di Matteo Salvini, pronunciato durante il convegno Visione Turismo, ha suscitato commenti ironici sui social. Nell'elenco di temi come Trump, Iran, Venezuela, Israele, Gaza, petrolio, il mondo e Taiwan, il politico ha evidenziato la complessità della geopolitica, paragonandola a un “frullatore”. Questa immagine ha attirato l’attenzione degli utenti, che l’hanno commentata con humor e sarcasmo.

Sta facendo il giro del web, scatenando l’ilarità degli utenti, uno degli ultimi discorsi tenuti da Matteo Salvini in occasione del convegno Visione turismo: politiche, territorio, competenze, futuro. Il motivo? Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha applicato la sua consueta “tecnica degli elenchi”, utilizzati ripetutamente nei suoi interventi, anche alla geopolitica. Così il vicepremier, parlando delle priorità dell’Europa, ha semplificato le notizie di esteri presenti nei tg: “Trump, Xi Jinping, l’Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, il petrolio, il mondo.e io devo fare un tavolo perché per l’Ue la priorità è mettere all’asta le spiagge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trump, l’Iran, il Venezuela, Israele e Gaza, petrolio, il mondo, Taiwan”, l’ultimo elenco di Salvini scatena l’ilarità sui social: “Il frullatore applicato alla geopolitica” Leggi anche: Venezuela, Saviano: "Mossa Trump è geopolitica, petrolio e droga non c'entrano" Leggi anche: Thuram, il nuovo look genera l’ilarità di Zalewski: l’ex Inter lo sfotte e lui risponde così sui social – FOTO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo Maduro Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei Bibi | Pronti a colpire l’Iran. Trump e la ‘pace’ imposta come arma di propaganda. Teniamo alta l’attenzione - In tutto questo cupo scenario mondiale l’operazione “pace” finta costruita da Usa e Israele in Palestina ha imposto un forte silenziatore internazionale su quello di inaudito che continua ad accadere ... ilfattoquotidiano.it

Trump: «Se Hamas non rispetta gli accordi Israele può attaccare» - Il presidente Usa: ««Le forze israeliane potrebbero tornare in campo non appena lo dirò io». lettera43.it

Dal Venezuela all’Iran fino alla Groenlandia, tutti i fronti aperti da Donald Trump - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dal Venezuela all’Iran fino alla Groenlandia, tutti i fronti aperti da Donald Trump ... tg24.sky.it

Power Play: Venezuela, the New MBS and Trump’s World | Sami Hamdi

L’ #Iran riapre lo spazio aereo. #Trump frena: le uccisioni sono finite. Usa chiedono riunione del Consiglio #ONU facebook

"Help Is on It's Way": proteste in Iran e Trump prepara l'attacco Guarda un nuovo episodio della serie "House of Trump" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.