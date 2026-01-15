Trump e la ‘pace’ imposta come arma di propaganda Teniamo alta l’attenzione

In questo approfondimento analizziamo le strategie di comunicazione di Donald Trump, con particolare attenzione alla sua retorica sulla pace. Attraverso fatti recenti, come la sua proclamazione di presidenza del Venezuela e le azioni militari, evidenziamo come tali dichiarazioni siano utilizzate come strumenti di propaganda per influenzare l’opinione pubblica. Teniamo alta l’attenzione su queste dinamiche, per comprendere meglio le implicazioni politiche e mediatiche di tali messaggi.

Trump si autoproclama presidente del Venezuela dopo aver bombardato la nazione e catturato il capo di Stato per impadronirsi delle più imponenti riserve petrolifere del pianeta. Un colpo di Stato apertamente dichiarato, bisogna riconoscerglielo senza ipocrisie. Non più come ai tempi del Cile quando si nascondevano dietro al generale Pinochet finanziato e sostenuto dalla CIA per assassinare Salvador Allende. Poi sempre Trump avalla l'uccisione di una donna americana con un colpo di pistola alla testa da parte della polizia federale parlando di legittima difesa. Il trumpfascismo con Donald gangster internazionale vestito da sceriffo.

