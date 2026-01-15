trump accusa zelensky di frenare la pace ma europa e italia puntano il dito contro mosca

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’Ucraina hanno suscitato reazioni contrastanti. In un’intervista a Reuters, l’ex presidente statunitense ha affermato che Vladimir Putin sarebbe disponibile a un accordo di pace, mentre, a suo avviso, Zelensky ostacolerebbe i negoziati. Mentre Trump polemizza con Kiev, Europa e Italia continuano a puntare il dito contro Mosca, sottolineando la complessità del conflitto e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Sono destinate a suscitare un polverone le ultime dichiarazioni di Donald Trump sull’Ucraina. In un’intervista esclusiva rilaciata all’agenzia stampa Reuters, il presidente degli Stati Uniti, con l’ennesima giravolta, è tornato a sostenere che Vladimir Putin sarebbe pronto a un accordo di pace, mentre a rallentare i negoziati che mirano a porre fine alla guerra sarebbe il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Penso che Putin sia pronto a fare un accordo”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “l’Ucraina è meno pronta” rispetto a qualche tempo fa. Alla domanda diretta su chi stia bloccando i negoziati, la risposta è stata secca e non meno scioccante: “Zelensky”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

