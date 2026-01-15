Trump accusa Zelensky di frenare la pace ma Europa e Italia puntano il dito contro Mosca
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’Ucraina hanno suscitato reazioni contrastanti. In un’intervista a Reuters, l’ex presidente statunitense ha affermato che Vladimir Putin sarebbe disponibile a un accordo di pace, mentre, a suo avviso, Zelensky ostacolerebbe i negoziati. Mentre Trump polemizza con Kiev, Europa e Italia continuano a puntare il dito contro Mosca, sottolineando la complessità del conflitto e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.
Sono destinate a suscitare un polverone le ultime dichiarazioni di Donald Trump sull’Ucraina. In un’intervista esclusiva rilaciata all’agenzia stampa Reuters, il presidente degli Stati Uniti, con l’ennesima giravolta, è tornato a sostenere che Vladimir Putin sarebbe pronto a un accordo di pace, mentre a rallentare i negoziati che mirano a porre fine alla guerra sarebbe il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Penso che Putin sia pronto a fare un accordo”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “l’Ucraina è meno pronta” rispetto a qualche tempo fa. Alla domanda diretta su chi stia bloccando i negoziati, la risposta è stata secca e non meno scioccante: “Zelensky”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Ucraina, Trump: “E’ Zelensky a frenare i negoziati di pace”
Leggi anche: Londra, Roma, Bruxelles: Zelensky cerca la pace. Mosca: "Se l'Europa vuole salvarsi ascolti Trump"
Trump: “A rallentare il percorso di pace è Zelensky, non Putin. Nessun piano per licenziare Powell”.
Trump: "È Zelensky e non Putin a frenare un accordo di pace". Crosetto: "Russia finge solo apertura" - Tusk, "è la Russia a respingere il piano di pace, risponde con i missili" "È stata la Russia a respingere il piano di pace preparato dagli Stati Uniti, non Zelensky. msn.com
Ucraina, Trump: “E’ Zelensky a frenare i negoziati di pace” - È l'Ucraina e non la Russia a rallentare il raggiungimento di un accordo di pace. msn.com
Ucraina, Trump: "Putin pronto per l'accordo, il problema è Zelensky" - "Dobbiamo convincere il presidente Zelensky ad accettarlo": lo ha detto Donald Trump parlando di un accordo con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. affaritaliani.it
Trump lo psicopatico insiste e accusa di estremismo Renee Good, la donna uccisa da uno squadrista dell’Ice a Minneapolis, definendola "radicale e violenta", mentre negli Stati Uniti si estende la protesta contro le politiche migratorie e l’uso della forza. Nel facebook
Il Texas censura Platone. Il Simposio finisce sotto accusa: non è in linea con le direttive di Trump x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.