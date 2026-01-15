Truffa per una casa in affitto a Sperlonga | nei guai 50enne napoletana

Un episodio di truffa riguarda un affitto a Sperlonga, coinvolgendo un 64enne che aveva trovato un annuncio online. Dopo aver concordato i dettagli con l'inserzionista, ha versato 630 euro come anticipo, ma si è reso conto di essere stato ingannato. La vicenda, riportata da LatinaToday, evidenzia i rischi delle trattative online e l'importanza di verificare sempre la fondatezza degli inserzionisti.

Truffa con casa in affitto a Sperlonga. Un 64enne ha trovato l'annuncio online e si è poi accordato con l'inserzionista, versando anche una somma richiesta, 630 euro, sul suo conto corrente anticipo della locazione, scrive LatinaToday.it.Solo in seguito il malcapitato ha scoperto di essere caduto.

