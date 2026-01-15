Truffa da 35mila euro poi fuga in treno | fermata a Santa Maria Novella
Una donna è stata fermata dalla Polizia Ferroviaria di Firenze a Santa Maria Novella, dopo aver tentato di sottrarre circa 35.000 euro in gioielli e 1.000 euro in contanti. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e successivamente si è allontanata in treno. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il suo tentativo e di procedere con le verifiche del caso.
Trovata in possesso di gioielli per il valore di circa 35.000 euro e 1.000 euro in contanti, è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per truffa aggravata.La giovane donna, a seguito di controlli di prevenzione truffa agli anziani svolti dalla Questura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Firenze: rubano portafoglio a un turista sul treno in sosta a Santa Maria Novella, denunciate
Leggi anche: Livorno, si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze: arrestata
Giovane donna fermata in stazione con una borsa carica di gioielli - È stata denunciata in stato di libertà per truffa aggravata una giovane donna trovata in possesso di gioielli per un valore di circa 35mila euro e 1. ilfattovesuviano.it
Come funziona la truffa del finto nipote: arrestato 16enne, ha rubato 450 euro a un’anziana - Un sedicenne arrestato a Tor Lupara mentre ritirava soldi e gioielli da un’anziana. fanpage.it
Il caso “Pandorogate” è ufficialmente chiuso. Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni, escludendo l’ipotesi di truffa aggravata legata alla promozione di prodotti dolciari con finalità benefiche. Il giudice ha stabilito il non luogo a procedere, anche p facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.