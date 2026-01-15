Truffa da 35mila euro poi fuga in treno | fermata a Santa Maria Novella

Una donna è stata fermata dalla Polizia Ferroviaria di Firenze a Santa Maria Novella, dopo aver tentato di sottrarre circa 35.000 euro in gioielli e 1.000 euro in contanti. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e successivamente si è allontanata in treno. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il suo tentativo e di procedere con le verifiche del caso.

Il caso “Pandorogate” è ufficialmente chiuso. Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni, escludendo l’ipotesi di truffa aggravata legata alla promozione di prodotti dolciari con finalità benefiche. Il giudice ha stabilito il non luogo a procedere, anche p facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.