Truffa da 35mila euro poi fuga in treno | fermata a Santa Maria Novella

Da firenzetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata fermata dalla Polizia Ferroviaria di Firenze a Santa Maria Novella, dopo aver tentato di sottrarre circa 35.000 euro in gioielli e 1.000 euro in contanti. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e successivamente si è allontanata in treno. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il suo tentativo e di procedere con le verifiche del caso.

Trovata in possesso di gioielli per il valore di circa 35.000 euro e 1.000 euro in contanti, è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per truffa aggravata.La giovane donna, a seguito di controlli di prevenzione truffa agli anziani svolti dalla Questura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Firenze: rubano portafoglio a un turista sul treno in sosta a Santa Maria Novella, denunciate

Leggi anche: Livorno, si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze: arrestata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giovane donna fermata in stazione con una borsa carica di gioielli - È stata denunciata in stato di libertà per truffa aggravata una giovane donna trovata in possesso di gioielli per un valore di circa 35mila euro e 1. ilfattovesuviano.it

truffa 35mila euro fugaCome funziona la truffa del finto nipote: arrestato 16enne, ha rubato 450 euro a un’anziana - Un sedicenne arrestato a Tor Lupara mentre ritirava soldi e gioielli da un’anziana. fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.