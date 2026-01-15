Trovato morto in hotel Era tornato da Cuba Giallo sulle ultime ore dell’avvocato Paolo Morri

È stato trovato senza vita in un hotel di Carpegna, pochi giorni dopo il suo ritorno da Cuba, una destinazione a lui cara. L’avvocato Paolo Morri, tornato dall’isola caraibica, aveva scelto di trascorrere alcuni giorni in questa località. Restano da chiarire le circostanze delle ultime ore che hanno portato alla tragica scoperta. La vicenda apre un giallo ancora irrisolto sulla sua scomparsa.

Era da poco rientrato da un viaggio a Cuba, la sua seconda casa, e aveva deciso di fermarsi qualche giorno in Carpegna "per respirare aria buona". Ed è lì che ha trovato la morte Paolo Morri, 60 anni, avvocato di Rimini. L’altro ieri è stato trovato senza vita in una camera dell’hotel Ulisse a Carpegna. Da ore non lo si vedeva scendere nella hall né passare dalla sala ristoro. Il gestore della struttura, insospettito, è salito in camera poco dopo le 9 del mattino. Ha bussato, senza ricevere risposta, poi ha aperto con il passe-partout. Morri era disteso a terra, vicino al letto. A quel punto sono scattate le chiamate ai soccorsi: il 118 e i carabinieri, intervenuti dalla stazione locale e da Macerata Feltria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

