Trovato l’accordo per Joao Pedro poi il dietrofront Il Pisa è infuriato

Il Pisa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Joao Pedro, salvo poi tornare sui propri passi, lasciando i tifosi e i club coinvolti sorpresi e delusi. La vicenda, avvenuta il 15 gennaio 2026, ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio, evidenziando le complicazioni e le tensioni che possono sorgere nelle trattative di mercato. Un episodio che rimarrà nei ricordi della stagione, segnando un momento di incertezza per il club toscano.

Pisa, 15 gennaio 2026 – Ha dell'incredibile quanto accaduto oggi, 15 gennaio, in casa Pisa. Prima le gioie poi i "dolori". Alle prime ore del mattino la notizia che ha riempito di gioia il popolo nerazzurro: dopo Durosinmi e Bozhinov, altri due colpi raggiunti dal Sudamerica: Loyola e Joao Pedro. Tutto l'ambiente, mister Gilardino compreso si è mostrato entusiasta. Quindi, in serata, un fulmine a ciel sereno che dá nuova linfa e spiega meglio il significato del "non è ufficiale finché non c'è la firma ". Un'indiscrezione dall'altra parte del mondo, del giornalista Cesar Merlo, trova conferma: Joao Pedro avrebbe rifiutato la destinazione.

