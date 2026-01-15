Trovato il corpo di Floresha Prengu era scomparsa a ottobre I familiari | Abbiamo sperato fino all’ultimo

È stato ritrovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre scorso. La donna, uscita di casa per andare a lavoro, non era più tornata. I familiari hanno dichiarato di aver sperato fino all’ultimo in un suo ritorno, ma purtroppo il suo corpo è stato trovato. La notizia porta tristezza e lascia aperte molte domande sulla vicenda.

Tragica scoperta, trovato il corpo della giovane mamma Floresha Prengu scomparsa da mesi. I familiari: "E' un momento difficile, grazie per il supporto" - E' stato ritrovato il corpo di Floresha Prengu, la giovane mamma di due bambine scomparsa nella nulla a metà ottobre. ildolomiti.it

Il corpo dell'uomo trovato in contrada Principe di Mezzavilla. Indagini affidate alla Squadra mobile di Palermo facebook

E' durata due ore e mezza questa mattina all'ospedale di Pescara l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, l'uomo trovato senza vita a settembre nella cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. L'esame autoptico, eseguito dal medico legale x.com

