Trovato il corpo di Floresha Prengu era scomparsa a ottobre I familiari | Abbiamo sperato fino all'ultimo

È stato ritrovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre scorso. La donna, uscita di casa per andare a lavoro, non era più tornata. I familiari hanno dichiarato di aver sperato fino all’ultimo in un suo ritorno, ma purtroppo il suo corpo è stato trovato. La notizia porta tristezza e lascia aperte molte domande sulla vicenda.

È stato trovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre. Uscita di casa per andare a lavorare, non era più rientrata. La salma è stata identificata dalla famiglia: "Abbiamo sperato fino all'ultimo, è un momento difficile".

