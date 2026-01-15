Trovato il corpo di Floresha Prengu era scomparsa a ottobre I familiari | Abbiamo sperato fino all’ultimo
È stato ritrovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre scorso. La donna, uscita di casa per andare a lavoro, non era più tornata. I familiari hanno dichiarato di aver sperato fino all’ultimo in un suo ritorno, ma purtroppo il suo corpo è stato trovato. La notizia porta tristezza e lascia aperte molte domande sulla vicenda.
È stato trovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre. Uscita di casa per andare a lavorare, non era più rientrata. La salma è stata identificata dalla famiglia: "Abbiamo sperato fino all’ultimo, è un momento difficile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
