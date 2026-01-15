Trovata morta Annabella Martinelli | il video dell' area del ritrovamento

È stata rinvenuta senza vita Annabella Martinelli, la giovane studentessa di 22 anni scomparsa dai Colli Euganei dalla sera dell’Epifania. Di seguito, è disponibile il video dell’area dove è stato effettuato il ritrovamento. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che ora si confronta con questa triste perdita.

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa nell'area dei Colli Euganei dalla sera dell'Epifania. Il corpo della giovane è stato trovato in un'area boschiva a margine di una strada che conduce verso Teolo.

