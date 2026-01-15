trovata impiccata nel bosco annabella martinelli la padovana scomparsa il 6 gennaio le cause della morta

È stata ritrovata senza vita nel bosco Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa il 6 gennaio. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno approfondendo le cause. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, che si unisce nel ricordo della giovane.

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. La zona del ritrovamento è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

