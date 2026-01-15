Troppe risse e disordini nel locale scatta la chiusura per quindici giorni

Il questore di Perugia, Dario Sallustio, ha disposto la chiusura temporanea di un locale cittadino per 15 giorni. La decisione è stata presa a causa di numerosi episodi di risse e disordini che hanno contribuito a creare un ambiente insicuro e problematico. Questa misura mira a ripristinare la tranquillità e garantire la sicurezza pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

Il questore di Perugia, Dario Sallustio, ha firmato un decreto che dispone la chiusura per 15 giorni di un esercizio pubblico della città a causa di una lunga serie di episodi critici che hanno trasformato il locale in un focolaio di illegalità e allarme sociale. Nei mesi scorsi, la polizia era stata più volte chiamata a intervenire per sedare risse, tumulti e persino casi di rapina tra gli avventori. L'ultimo e più grave episodio, quello che ha fatto scattare la decisione definitiva, è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 dicembre. In quell'occasione, una violenta rissa è scoppiata all'interno del locale, coinvolgendo numerose persone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

