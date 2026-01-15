Tripi stop al rischio frane | maxi intervento per salvare il quartiere dell’ex municipio
A Tripi, è stato avviato un intervento di messa in sicurezza nel centro urbano, con l’obiettivo di mitigare il rischio di frane e migliorare la stabilità dell’area. L’intervento mira a preservare la sicurezza dei residenti e a garantire la fruibilità delle zone interessate, contribuendo alla tutela del patrimonio urbano e alla prevenzione di eventuali rischi futuri.
Prende ufficialmente il via un importante intervento di messa in sicurezza nel centro urbano di Tripi, finalizzato a restituire piena fruibilità a una delle aree più vulnerabili del territorio comunale. L’operazione è coordinata dalla Struttura regionale per il contrasto del dissesto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
