Tripi stop al rischio frane | maxi intervento per salvare il quartiere dell’ex municipio

A Tripi, è stato avviato un intervento di messa in sicurezza nel centro urbano, con l’obiettivo di mitigare il rischio di frane e migliorare la stabilità dell’area. L’intervento mira a preservare la sicurezza dei residenti e a garantire la fruibilità delle zone interessate, contribuendo alla tutela del patrimonio urbano e alla prevenzione di eventuali rischi futuri.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.