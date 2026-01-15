Treviglio 70enne perde il controllo dell’auto e devasta il dehor di un bar di via Matteotti

A Treviglio, un uomo di 70 anni ha perso il controllo della propria auto, danneggiando il dehor di un bar di via Matteotti. Fortunatamente, non si registrano feriti, poiché il locale era chiuso in quel momento. L’incidente ha causato disagi nella zona, richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della situazione e la messa in sicurezza dell’area.

Treviglio. Il fatto che non vi siano stati feriti è solo perché di giovedì il Bar del Corso di via Matteotti è chiuso. Un epilogo tutto sommato positivo ma che, di fatto, sarebbe potuto essere decisamente diverso se l’incidente fosse avvenuto in un altro giorno della settimana. Protagonista del singolare episodio una donna sulla settantina che, dopo aver perso il controllo dell’auto, è finita contro un cartello che, come in un domino, è precipitato a sua volta sulla struttura in vetro che delimita il dehor del locale, mandandola in frantumi. Una concatenazione di eventi che, in altre circostanze, avrebbero potuto generare non pochi disagi agli avventori del bar molto frequentato anche all’esterno vista la presenza di un impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

