Trenta bancali di cagliata ' rubati' e trovati nel deposito | assolto imprenditore caseario

Da casertanews.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di furto di trenta bancali di cagliata, rinvenuti nel deposito, si è concluso con l’assoluzione totale di Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano. Imprenditore nel settore lattiero-caseario e nella produzione di burro, Ponticorvo è stato prosciolto da ogni accusa. La vicenda ha evidenziato l’importanza di un processo basato su evidenze chiare e sulla presunzione di innocenza.

Assoluzione piena per Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano, noto imprenditore operante nel settore lattiero-caseario e nella produzione del burro. La sentenza è stata emessa poco fa dal giudice Carla Montanaro della Seconda Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ponticorvo era. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Furto nel deposito Atap di Pordenone: rubati dieci filtri antiparticolato

Leggi anche: Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

trenta bancali cagliata rubatiTrenta bancali di cagliata 'rubati' e trovati nel deposito: assolto imprenditore caseario - Assoluzione piena per Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano, noto imprenditore operante nel settore lattiero- casertanews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.