Trenta bancali di cagliata ' rubati' e trovati nel deposito | assolto imprenditore caseario

Un episodio di furto di trenta bancali di cagliata, rinvenuti nel deposito, si è concluso con l’assoluzione totale di Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano. Imprenditore nel settore lattiero-caseario e nella produzione di burro, Ponticorvo è stato prosciolto da ogni accusa. La vicenda ha evidenziato l’importanza di un processo basato su evidenze chiare e sulla presunzione di innocenza.

Assoluzione piena per Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano, noto imprenditore operante nel settore lattiero-caseario e nella produzione del burro. La sentenza è stata emessa poco fa dal giudice Carla Montanaro della Seconda Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ponticorvo era. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Furto nel deposito Atap di Pordenone: rubati dieci filtri antiparticolato Leggi anche: Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trenta bancali di cagliata 'rubati' e trovati nel deposito: assolto imprenditore caseario - Assoluzione piena per Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano, noto imprenditore operante nel settore lattiero- casertanews.it

Ultimo giorno anche per il sondaggio relativo alle gare del 2025 sotto i 9,5 km. Anche qua due gare in netto vantaggio. Le gare che è possibile votare: Solo Women Run, Cagliari, 16/03/2025 Cheremule corre, 23/03/2025 Corri Bancali, Sassari, 30/03/2025 Co facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.