La questione della tredicesima non pagata ai lavoratori Trotta ha suscitato preoccupazione tra i sindacati, che denunciano una situazione inaccettabile e la violazione dei diritti dei dipendenti. In risposta, le organizzazioni sindacali FILT Cgil, FitCisl e Uiltrasporti provinciali hanno diffuso una nota ufficiale per evidenziare la gravità della problematica e chiedere interventi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di FILT Cgil, FitCisl e Uiltrasporti provinciali. “Sulla vicenda della tredicesima mensilità ancora non corrisposta ai dipendenti del trasporto pubblico locale di Benevento, non possiamo più tacere. È inaccettabile che una società che continua a ricevere regolarmente fondi pubblici dall’Amministrazione comunale si permetta di calpestare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, ignorando deliberatamente gli obblighi contrattuali. Parliamo di una situazione gravissima: mentre il Comune ha versato quanto dovuto, la società continua a “fare spallucce” nei confronti dei dipendenti, non pagando la tredicesima e arrivando, tra l’altro, alla scadenza di martedì 20, data entro la quale dovranno essere corrisposti anche gli stipendi mensili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tredicesima non pagata ai lavoratori Trotta, sindacati all’attacco: “Diritti calpestati, situazione inaccettabile”

Leggi anche: Trotta Bus: tredicesima non pagata, dipendenti pronti ad adire a vie legali

Leggi anche: Tredicesima, ecco quando viene pagata ai lavoratori pubblici e privati. E cosa deve aspettarsi chi ha un part-time

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trotta Bus, situazione sempre pesante: la tredicesima è ancora una chimera; Trotta Bus situazione sempre pesante | la tredicesima è ancora una chimera.

Tredicesima, quando arriva (e perché è più bassa dello stipendio): le date e gli importi. La guida completa - L'indennità della tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, part- quotidianodipuglia.it

Tredicesima, quando arriva? A dicembre l'erogazione: su Noipa cedolino visibile in anticipo. Date e simulazioni - L'indennità della tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, part- ilmessaggero.it

Tredicesima, quando arriva (e perché è più bassa dello stipendio): le date e gli importi. La guida completa - saranno visibili in anticipo rispetto alle altre mensilità. corriereadriatico.it

Cava. Villa delle Rose, tredicesima non pagata https://cronachesalerno.it/cava-villa-delle-rose-tredicesima-non-pagata/ facebook