Tre cacciatori sorpresi con richiami illegali Uno fugge | indagato

Tre cacciatori residenti nel Ravennate sono stati sorpresi a esercitare attività venatoria con richiami illegali nella valle “Lavadena”, lungo il Reno. Durante l’intervento, uno di loro è riuscito a fuggire, mentre gli altri due sono stati sanzionati. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità nei controlli contro il bracconaggio e le pratiche illegali nel settore venatorio.

Tre cacciatori, tutti residenti nel Ravennate, sono stati sanzionati mentre esercitavano attività venatoria illegale all'interno di un appostamento fisso nella valle "Lavadena", lungo l'argine sinistro del fiume Reno. Il controllo è stato effettuato congiuntamente dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna e dagli agenti della Polizia Provinciale di Ravenna nell'ambito delle attività di tutela ambientale e salvaguardia della fauna selvatica. Durante le operazioni è stato accertato l'utilizzo di richiami vietati dalla normativa nazionale e in particolare dalla Legge n. 157 del 1992, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e l'esercizio dell'attività venatoria.

