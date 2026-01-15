Travolto in Porta Nuova | gravissimo pedone

Un grave incidente si è verificato a Porta Nuova, Bergamo, coinvolgendo un pedone. Secondo quanto riferito, il giovane, con le cuffie nelle orecchie e volume alto, ha sentito l’impatto, che ha avuto conseguenze molto serie. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del pedone coinvolto.

Bergamo. “Avevo le cuffie nelle orecchie a volume alto, ma l’impatto è stato talmente forte che l’ho avvertito – racconta un giovane -. Quando mi sono voltato ho visto la scena. È stato terribile”. Gravissimo incidente in Largo Porta Nuova giovedì pomeriggio, 15 gennaio. A scontrarsi intorno alle 14,15 due auto: una Kia Sportage e una Fiat 500 L. Nella carambola, raccontano alcuni testimoni – in attesa di conferme ufficiali – la Fiat avrebbe travolto un pedone di 60 anni, scaraventato sull’asfalto per una decina di metri. Sul posto l’automedica, l’ambulanza e la polizia locale per i rilievi. I primi a prestare soccorso sono stati un tassista volontario della Croce Verde e degli agenti di passaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

