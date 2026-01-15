Travolta da un’auto in viale dei Mille | 76enne finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, viale dei Mille è stato teatro di un incidente che ha coinvolto una donna di 76 anni, rimasta ferita dopo essere stata investita da un’auto. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica precisa dell’accaduto.

Paura nel tardo pomeriggio in viale dei Mille, dove una donna di 76 anni è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40.Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato la donna al pronto soccorso. Le sue. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Travolta da un'auto ad Arezzo: finisce in ospedale Leggi anche: Pedone investita da una moto: 76enne finisce in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Donna travolta dalla propria auto in via San Francesco a Cunardo, soccorsa in codice giallo. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.