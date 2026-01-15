Traversara la riqualificazione dell' ex cinema finanziata da Trust Alluvioni Romagna | E non ci fermiamo qui

Trust Alluvioni Romagna sostiene la riqualificazione dell’ex cinema di Traversara, un intervento volto a ripristinare e valorizzare lo spazio dopo i danni causati dall’alluvione del 19 settembre 2024. Il progetto mira a favorire il recupero della comunità locale, con l’impegno di non fermarsi qui. Un intervento che unisce solidarietà e attenzione al territorio, contribuendo alla ripresa e alla rinascita di Traversara.

Il gruppo Trust Alluvioni Romagna supporterà economicamente il progetto di ricostruzione dell’ex cinema di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, duramente colpito dall’alluvione del 19 settembre 2024. Il progetto nasce dall’incontro tra il Trust e l’associazione "Traversara in Fiore", che da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Lavori all’ex cinema a Traversara. L’aiuto del Trust Alluvioni Romagna Leggi anche: Juan Jesus celebra la vittoria contro l’Inter: «Lo spirito giusto, non ci fermiamo qui» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Traversara, la riqualificazione dell'ex cinema finanziata da Trust Alluvioni Romagna: E non ci fermiamo qui; Trust Alluvioni Romagna finanzia il progetto di riqualificazione dell'ex Cinema di Traversara; Lavori all’ex cinema a Traversara L’aiuto del Trust Alluvioni Romagna. L’ex cinema di Traversara alluvionato sarà trasformato in un centro polifunzionale - Dopo decenni di chiusura e i gravi danni alluvionali, si apre un nuovo capitolo per l’ ex cinema di Traversara: l’edificio, costruito nel 1948 e vincolato dalla soprintendenza è chiuso dal 1995. ravennaedintorni.it

Trust Alluvioni Romagna finanzia il progetto di riqualificazione dell’ex Cinema di Traversara - Sarà Trust Alluvioni Romagna, istituito da un gruppo di professionisti per sostenere la cittadinanza vittima delle alluvioni in Romagna, a finanziare il ... ravennanotizie.it

Lavori all’ex cinema a Traversara. L’aiuto del Trust Alluvioni Romagna - Iniziativa di alcuni professionisti: "Non si tratta solo di ricostruire un edificio, ma di ridare futuro a una comunità" ... msn.com

Rinnoviamo il ringraziamento agli Ultras Cattolica 1923 per la loro donazione e anche Cattolica per la Tanzania per il bellissimo concerto di ieri sera. L'incasso verrà da loro donato in parte a Aps Puravida 2.0 e in parte al Comune di Traversara. Grazie Grazie facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.