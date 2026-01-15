Trattative da sbloccare. In attacco fari su Cerri.

Il mercato della Juventus in questa finestra invernale presenta alcune difficoltà, con obiettivi ancora da definire. In particolare, si cerca di sbloccare le trattative per rinforzare l’attacco, puntando su un attaccante di livello come Cerri, e completare il reparto mediano con un centrocampista offensivo. La società lavora per finalizzare queste operazioni, con l’obiettivo di colmare le lacune emerse nel primo scorcio di stagione e rafforzare la squadra.

Il mercato bianconero stenta a decollare. Gli obiettivi sono chiari, visto che in questa finestra invernale si deve cercare di completare l’opera rimasta parzialmente incompiuta in estate con l’inserimento di una punta strutturata e un centrocampista offensivo. A queste necessità poi si è aggiunta l’esigenza di coprire la casella lasciata vuota da Emanuele Adamo passato allo Spezia, ma al momento nessun affare è andato in porto. A proposito dello Spezia, ieri Mattia Valoti ha sostenuto le visite mediche e sarà a disposizione di Roberto Donadoni per la sfida del posticipo di domenica pomeriggio a Palermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

