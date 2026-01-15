Trasporti la Regione esce dalle agenzie locali dove contava poco e si prende il ruolo strategico

In Lombardia, la Regione modifica il ruolo nel trasporto pubblico locale, passando dall'uscita dalle agenzie regionali, dove aveva una partecipazione minima, a una gestione più diretta. Questa svolta mira a rafforzare la governance, favorendo innovazione, integrazione e sostenibilità nel settore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio per i cittadini.

Approvata in consiglio regionale la riforma del trasporto pubblico locale. Investimenti per 200 milioni, la metà sui nodi di interscambio soprattutto treno-bus. Critico il centrosinistra: "Non si risolvono i problemi" Cambia il trasporto pubblico locale in Lombardia. La Regione esce dalle agenzie del Tpl, dove la sua quota partecipativa era del 10%, e rafforza la sua governance generale, con l'obiettivo di promuovere innovazione, integrazione e sostenibilità. La riforma è stata approvata dal consiglio regionale giovedì 15 gennaio con 45 voti a favore e 21 contrari. “Si passa da un sistema frammentato a un modello di mobilità integrata dove la Regione riprende la sua funzione naturale di regia strategica”, ha commentato il relatore del provvedimento, Marco Bestetti (FdI): “La scelta della Regione di uscire dalle agenzie del Tpl non rappresenta un depotenziamento, ma una mossa politica per rafforzare le funzioni di programmazione e controllo in capo all’ente regionale”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da Regione Lombardia altri 7,1 milioni per le agenzie del Tpl - La giunta della Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro in favore delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale, ulteriori risorse che derivano dal progressivo aumento ... ansa.it

La Regione aveva già previsto questa ipotesi nel Piano regionale integrato dei trasporti 2025 - facebook.com facebook

#Trasporti. Servizio ferroviario regionale, la Giunta approva le tariffe 2026-2029: adeguamenti unicamente legati al tasso d’inflazione programmata a partire dal 1^ febbraio. La #notizia regioneer.it/TariffeTreni-1… x.com