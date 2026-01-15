Trasporti | disponibile negli store Android e Apple nuova app Atac Roma

È disponibile negli store Android e Apple la nuova app Atac Roma, pensata per semplificare l’esperienza di viaggio. L’app offre funzionalità integrate e aggiornamenti in tempo reale, permettendo agli utenti di pianificare i propri spostamenti con maggiore comodità e precisione. Un supporto utile per chi utilizza i mezzi pubblici nella città, garantendo informazioni affidabili e facilmente accessibili.

È ora disponibile negli store Android e Apple la nuova app Atac Roma, concepita per offrire ai clienti un'esperienza di viaggio non solo semplice, ma anche completamente integrata. Utilizzando questa innovativa applicazione, gli utenti possono pianificare il proprio viaggio in modo efficiente, consultare i tempi di attesa in fermata, acquistare biglietti e abbonamenti sia mensili che annuali, e ricevere informazioni in tempo reale riguardo a eventuali modifiche nella rete di trasporto pubblico. Questa comunicazione è stata diffusa dall'azienda del trasporto pubblico di Roma, Atac. "Non solo", sottolinea la nota dell'azienda.

