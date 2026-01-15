Trapani stangata definitiva | il Consiglio di Stato conferma il -8! L’incubo esclusione dalla Serie C bussa alle porte
Il Consiglio di Stato ha confermato il -8 punti per il Trapani, segnando una decisione definitiva sulla penalizzazione. Questa misura potrebbe avere conseguenze importanti sulla partecipazione del club alla prossima stagione di Serie C, alimentando incertezza e preoccupazioni tra tifosi e stakeholders. La situazione richiede now attenzione alle evoluzioni legali e sportive, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulle prossime mosse del club.
. La crisi del club di Antonini Cala definitivamente il sipario sul primo, tormentato atto della stagione giudiziaria del Trapani. Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha respinto l’ultimo ricorso presentato dal club, rendendo inappellabili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Trapani, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la penalizzazione in Serie C: rischia l’esclusione
Leggi anche: Maturità, studentessa con media dell’otto esclusa per cellulare nascosto. Consiglio di Stato conferma la bocciatura: “Il solo possesso giustifica l’esclusione”
GazzaSport – Trapani, la fine è vicina; Trapani, ore decisive: oggi il ricorso al Consiglio di Stato, il 22 gennaio il TFN.
Trapani, giornata decisiva: attesa la sentenza del Consiglio di Stato sulla penalizzazione - È una giornata chiave per il Trapani, che attende la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato contro gli otto punti di penalizzazione. tuttomercatoweb.com
Trapani, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: ora incombe lo spettro dell’esclusione - Il complicato percorso giudiziario del Trapani registra un nuovo capitolo amaro che pesa come un macigno sulle ambizioni sportive della stagione. goalsicilia.it
Stangata per il Trapani: altra penalizzazione di 7 punti - Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. tp24.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.