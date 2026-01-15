Trapani stangata definitiva | il Consiglio di Stato conferma il -8! L’incubo esclusione dalla Serie C bussa alle porte

Il Consiglio di Stato ha confermato il -8 punti per il Trapani, segnando una decisione definitiva sulla penalizzazione. Questa misura potrebbe avere conseguenze importanti sulla partecipazione del club alla prossima stagione di Serie C, alimentando incertezza e preoccupazioni tra tifosi e stakeholders. La situazione richiede now attenzione alle evoluzioni legali e sportive, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulle prossime mosse del club.

Trapani, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: ora incombe lo spettro dell’esclusione - Il complicato percorso giudiziario del Trapani registra un nuovo capitolo amaro che pesa come un macigno sulle ambizioni sportive della stagione. goalsicilia.it

Stangata per il Trapani: altra penalizzazione di 7 punti - Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. tp24.it

