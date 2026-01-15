Trapani stangata definitiva | il Consiglio di Stato conferma il -8! L’incubo esclusione dalla Serie C bussa alle porte

Il Consiglio di Stato ha confermato il -8 punti per il Trapani, segnando una decisione definitiva sulla penalizzazione. Questa misura potrebbe avere conseguenze importanti sulla partecipazione del club alla prossima stagione di Serie C, alimentando incertezza e preoccupazioni tra tifosi e stakeholders. La situazione richiede now attenzione alle evoluzioni legali e sportive, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulle prossime mosse del club.

. La crisi del club di Antonini Cala definitivamente il sipario sul primo, tormentato atto della stagione giudiziaria del Trapani. Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha respinto l’ultimo ricorso presentato dal club, rendendo inappellabili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

