Tragedia sul lavoro nel Torinese | muore operaio di 39 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato a San Francesco al Campo, nel torinese, causando la morte di un uomo di 39 anni. L'operaio è stato colpito da un ramo durante un’operazione di potatura di alberi. La tragedia ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle attività lavorative all'aperto.

Colpito da un ramo durante la potatura di un albero. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. L'uomo, D.B., è stato colpito da un grosso ramo mentre stava effettuando interventi di potatura. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate. L'incidente in un'area privata. Il drammatico episodio si è verificato oggi, giovedì 15 gennaio, all'interno di una proprietà privata dove l'operaio era impegnato nella manutenzione di alcune piante.

Incidente sul lavoro nel torinese: muore un 39enne travolto da un albero - Un operaio di 39 anni questa mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese. rainews.it

Colpito alla testa da un grosso ramo nel Torinese, muore operaio - TORINO – Morto un operaio di 39 anni che questa mattina è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese. livesicilia.it

