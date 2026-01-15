Tragedia a Crans-Montana | morta la cameriera Cyane Panine nel rogo del bar Le Constellation

La giovane cameriera di 24 anni morta nell'incendio del bar svizzero: versioni contrastanti tra titolari e testimoni sulle cause e sulla sicurezza del locale. Crans-Montana, Svizzera – 15 gennaio 2026 – Una giovane vita spezzata, domande senza risposta e un'inchiesta che si annuncia lunga e complessa. La tragedia del bar Le Constellation, avvenuta la notte di Capodanno, continua a scuotere il canton Vallese. Tra le vittime c'è Cyane Panine, 24 anni, cameriera, rimasta intrappolata nelle fiamme in circostanze che restano al centro delle indagini. Lo svolgimento della tragedia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e dai testimoni, l'incendio è scoppiato quando alcune bottiglie di champagne con fuochi pirotecnici integrati —usate durante uno spettacolo di servizio ai tavoli—hanno a contatto con pannelli fonoassorbenti del soffitto altamente infiammabili.

