Traffico Roma del 15-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 15 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta diverse criticità. Un incidente ha causato la chiusura della tangenziale est, provocando code da San Giovanni e rallentamenti in altre zone, tra cui via della Pineta Sacchetti e via del Forte Braschi. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra la Cassia e la Salaria, con congestioni anche sulla A24 e in altre arterie principali, influenzando la viabilità urbana.

Luceverde Roma Buonasera a seguito di un incidente è chiusa sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna direzione Stadio Olimpico di conseguenza sulla tangenziale esiste in coda da San Giovanni file ma per traffico intenso direzione San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria incidente con forti disagi al traffico su via della Pineta Sacchetti 3 via del Forte Braschi e via Clemente III cos'è sempre a causa di un incidente su via di Torrevecchia nei pressi di via Pietro Gasparri ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e poi più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma vicino e la Casilina file poi sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale est e Viale Palmiro Togliatti coda in uscita dalla capitale sulla Flaminia da via dei due al Raccordo maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.

