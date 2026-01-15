Il traffico a Roma del 15 gennaio 2026 alle 18:30 presenta diversi disagi, con incidenti e rallentamenti su varie arterie. Si registrano congestioni su via della Pineta Sacchetti, via del Forte Braschi e via Clemente III, oltre a code sul Raccordo Anulare e sulla Tangenziale est. La situazione richiede attenzione, soprattutto nelle zone centrali e lungo le principali vie di collegamento. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma incidente con forti disagi al traffico su via della Pineta Sacchetti 3 via del Forte Braschi e via Clemente III incidente Concorde anche su via di Tor di Quinto da via Civita Castellana a via Pietro lupi intenso il traffico Vista l'ora sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 ed ancora tra Aurelia e Katia rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina file a tratti in uscita da Roma sul percorso della A24 dalla tangenziale est a raccordo anulare coda in uscita dalla capitale anche sulla Flaminia da via dei Due Ponti al Raccordo file invece nelle direzioni sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe code poi sulla tangenziale est direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-01-2026 ore 18:30

In centro storico di Roma dal 15 gennaio limite di velocità a 30 orari; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma: dal 15 gennaio limite a 30 km/h nel centro storico. Ecco come cambierà la viabilità; Roma Zona 30: dal 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la Ztl del centro storico.

