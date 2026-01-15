Traffico Roma del 15-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 15 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcune variazioni. È in corso un incidente in Viale di Tor di Quinto, tra via Civita Castellana e via Pietro Lupi, con nuovi limiti di velocità di 30 km/h all’interno della ZTL centro storico. Ricordiamo inoltre la terza domenica ecologica, con il divieto di traffico privato nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana, salvo deroghe.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde su Viale di Tor di Quinto da via Civita Castellana a via Pietro lupi in vigore da oggi i nuovi limiti di velocità all'interno del perimetro della ZTL centro storico a viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari interessati il non solo i veicoli e strade secondarie ma anche le arterie più larghe come Corso Vittorio Emanuele e via del Teatro Marcello il 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione con lo stop al traffico privato nei confini della fascia verde al mattino Dalle 7:03 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe

