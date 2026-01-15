Traffico Roma del 15-01-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 15 gennaio 2026, si registrano congestioni del traffico a Roma su diverse arterie, tra cui via Aurelia, via Gregorio VII, via di Torrevecchia, lungotevere Diaz, via Cassia, via Nazionale, via Casilina e viale Marconi. La segnalazione è curata da Roma Mobilità e Luce Verde, offrendo aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale per agevolare gli spostamenti nel primo pomeriggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio abbiamo traffico segnalato in via Aurelia via Gregorio VII in via di Torrevecchia sul lungotevere Diaz in via Cassia in via Nazionale su alcuni tratti di via Casilina è in viale Marconi da segnalare sul resto delle principali strade

