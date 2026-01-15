Al momento, il traffico a Roma presenta diverse criticità, con intensi rallentamenti su viale dei Colli Portuensi, via Aurelia Antica, viale delle Milizie, Lungotevere Tor di Nona e altri principali snodi. Si registrano congestioni anche su circonvallazione Salaria, Nomentana, Viale del Muro Torto, via Pinciana, Castro Pretorio, Cavour, Tiburtina, via Casilina, via Tuscolana, Laurentina e sul Raccordo Anulare tra A24 e Ar

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso in viale dei Colli Portuensi in via Aurelia Antica e via Aurelia Invia Emo in viale delle Milizie sul Lungotevere Tor di Nona Marzio e dei Mellini in via della Pineta Sacchetti in via all'altezza di Villa Ada sulla circonvallazione Salaria in via Nomentana su Viale del Muro Torto a via Pinciana in Viale Castro Pretorio in via Cavour e sulla circonvallazione Tiburtina forte traffico anche in via Casilina in via dell'Acqua Bullicante in via Tuscolana in alcuni tratti di via Laurentina è sul Raccordo Anulare tra il tratto Urbano della A24 e via Ardeatina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-01-2026 ore 11:30

Rivoluzione a Roma: da oggi il Centro storico diventa Zona 30. Traffico limitato a 30 km all'ora; Roma, rivoluzione in centro: da domani 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la ZTL; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma: dal 15 gennaio limite a 30 km/h nel centro storico. Ecco come cambierà la viabilità.

