Traffico Roma del 15-01-2026 ore 11 | 30
Al momento, il traffico a Roma presenta diverse criticità, con intensi rallentamenti su viale dei Colli Portuensi, via Aurelia Antica, viale delle Milizie, Lungotevere Tor di Nona e altri principali snodi. Si registrano congestioni anche su circonvallazione Salaria, Nomentana, Viale del Muro Torto, via Pinciana, Castro Pretorio, Cavour, Tiburtina, via Casilina, via Tuscolana, Laurentina e sul Raccordo Anulare tra A24 e Ar
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso in viale dei Colli Portuensi in via Aurelia Antica e via Aurelia Invia Emo in viale delle Milizie sul Lungotevere Tor di Nona Marzio e dei Mellini in via della Pineta Sacchetti in via all'altezza di Villa Ada sulla circonvallazione Salaria in via Nomentana su Viale del Muro Torto a via Pinciana in Viale Castro Pretorio in via Cavour e sulla circonvallazione Tiburtina forte traffico anche in via Casilina in via dell'Acqua Bullicante in via Tuscolana in alcuni tratti di via Laurentina è sul Raccordo Anulare tra il tratto Urbano della A24 e via Ardeatina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Rivoluzione a Roma: da oggi il Centro storico diventa Zona 30. Traffico limitato a 30 km all'ora; Roma, rivoluzione in centro: da domani 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la ZTL; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma: dal 15 gennaio limite a 30 km/h nel centro storico. Ecco come cambierà la viabilità.
Traffico Roma del 15-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma trovati apriamo subito segnalando un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare che sta provocando lunghe code dalla ... romadailynews.it
Traffico Lazio del 15-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati Per un incidente ci sono i comandamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna dalla Casilina la Tiburtina code per ... romadailynews.it
Rivoluzione a Roma: da domani il Centro storico diventa "Zona 30". Traffico limitato a 30 km all'ora - Tra le novità anche altri autovelox: 60 nuovi apparecchi fissi e mobili, che si aggiungono ai 20 già in uso dalla Polizia locale ... msn.com
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com
Traffico, un’odissea quotidiana A Roma una suora si è messa a dirigere il traffico per far passare un autobus. Un gesto che racconta tutta l’esasperazione di vivere in una città spesso paralizzata. Troppo spesso i disagi nascono da comportamenti scorretti alla facebook
